У Карпатах грози, у Києві сонячно – як почнеться новий тиждень в Україні

На заході України очікуються дощі, решта країни – без опадів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 15 вересня, західні регіони України, зокрема Закарпаття та Карпати, очікують помірні дощі, місцями значні, подекуди з грозами, тоді як на решті території країни опадів не передбачається. Про це повідомила Українська гідрометеорологічна служба.

Вітер у понеділок буде переважно південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13°C, на морському узбережжі – від 14 до 19°C. Удень стовпчики термометрів покажуть 20–25°C, на заході країни – 16–21°C. У Києві опадів не очікується, вітер південно-східний, 7–12 м/с, температура вночі 11–13°C, удень 21–23°C.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища температура в Києві 15 вересня була зафіксована у 1903 році – 30,0°C, а найнижча вночі – 1,8°C у 1925 році.

У вівторок, 16 вересня, в Україні переважно суха погода, лише у західних областях удень можливі короткочасні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями прогнозується туман. Вітер буде переважно південно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 8–13°C, на півдні країни – до 16°C, удень – 20–25°C, у західних областях – 16–21°C. У Києві опадів не передбачається, вітер південно-західний, 7–12 м/с, температура вночі 11–13°C, удень 23–25°C.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.