Литва планирует продлить временную защиту для украинских беженцев до 2027 года

Министерство внутренних дел Литвы предложило продлить действие временной защиты для граждан Украины, бежавших от войны, до марта 2027 года. Об этом сообщило литовское издание LRT.

МВД Литвы подготовило проект постановления правительства, который предусматривает продление срока действия видов на жительство для украинцев. «Общая позиция Европейского Союза – продлить временную защиту, поскольку война еще не закончена. Это естественное решение», – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

По данным Департамента миграции, ежедневно в ведомство поступает 30–40 новых заявлений на получение временной защиты от лиц, которые не могут вернуться в Украину из-за войны. Сейчас виды на временное проживание, выданные украинским беженцам, действуют до 4 марта 2026 года. В случае принятия постановления этот срок будет продлен еще на один год.

В МВД отметили, что продление срока временной защиты уменьшит административную нагрузку как на украинских беженцев, так и на сотрудников Департамента миграции, а также поможет избежать перегрузки в процессе обработки заявлений в преддверии марта 2026 года. Кроме того, это решение позволит украинцам, работающим в Литве, и в дальнейшем не быть обязанными владеть литовским языком, что является исключением для иностранных работников. В июле 2025 года правительство Литвы приняло решение освободить украинских беженцев от требования знания литовского языка на период действия временной защиты.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны-члены ЕС ввели механизм временной защиты для украинских беженцев сроком на один год с ежегодным продлением. По данным Департамента миграции, по состоянию на сентябрь 2025 года временную защиту в Литве получили 47,6 тысячи человек.

