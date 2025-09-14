Литва планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року

Рішення зменшить адміністративне навантаження та збереже пільги для біженців.

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало продовжити дію тимчасового захисту для громадян України, які втекли від війни, до березня 2027 року. Про це повідомило литовське видання LRT.

МВС Литви підготувало проект постанови уряду, який передбачає продовження терміну дії посвідок на тимчасове проживання для українців. «Загальна позиція Європейського Союзу – продовжити тимчасовий захист, оскільки війна ще не закінчена. Це природне рішення», – заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

За даними Департаменту міграції, щодня до відомства надходить 30–40 нових заяв на отримання тимчасового захисту від осіб, які не можуть повернутися до України через війну. Наразі посвідки на тимчасове проживання, видані українським біженцям, діють до 4 березня 2026 року. У разі ухвалення постанови цей термін буде продовжено ще на один рік.

У МВС зазначили, що продовження терміну тимчасового захисту зменшить адміністративне навантаження як на українських біженців, так і на співробітників Департаменту міграції, а також допоможе уникнути перевантаження у процесі обробки заяв напередодні березня 2026 року. Крім того, це рішення дозволить українцям, які працюють у Литві, і надалі не бути зобов’язаними володіти литовською мовою, що є винятком для іноземних працівників. У липні 2025 року уряд Литви ухвалив рішення звільнити українських біженців від вимоги знання литовської мови на період дії тимчасового захисту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року країни-члени ЄС запровадили механізм тимчасового захисту для українських біженців терміном на один рік із щорічним продовженням. За даними Департаменту міграції, станом на вересень 2025 року тимчасовий захист у Литві отримали 47,6 тисячі осіб.

