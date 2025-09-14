В Киеве с 15 сентября частично ограничат движение по Броварскому проспекту — что нужно знать

С 15 сентября до 3 октября в Днепровском районе столицы будет частично ограничено движение транспорта по Броварскому проспекту. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Коммунальщики планируют провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях.
Работы будут выполняться поэтапно, что позволит сохранить движение, но с частичными ограничениями.
В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства и призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.
