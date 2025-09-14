Практика судов
В Киеве с 15 сентября частично ограничат движение по Броварскому проспекту — что нужно знать

21:05, 14 сентября 2025
С 15 сентября по 3 октября частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе столицы.
Иллюстративное фото из открытых источников
С 15 сентября до 3 октября в Днепровском районе столицы будет частично ограничено движение транспорта по Броварскому проспекту. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Коммунальщики планируют провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях.

Работы будут выполняться поэтапно, что позволит сохранить движение, но с частичными ограничениями.

В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства и призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

