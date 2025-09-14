У Києві з 15 вересня частково обмежать рух Броварським проспектом — що слід знати

Із 15 вересня до 3 жовтня частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці.

З 15 вересня до 3 жовтня у Дніпровському районі столиці буде частково обмежено рух транспорту Броварським проспектом. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Комунальники планують провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках.

Роботи виконуватимуть поетапно, що дозволить зберегти рух, але з частковими обмеженнями.

У «Київавтодорі» перепросили за тимчасові незручності та закликали водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень.

