Брал взятки за «временную непригодность» к армии — на Прикарпатье задержали депутата, работавшего в ТЦК

15:06, 15 сентября 2025
Сотрудник ТЦК был задержан во время получения части взятки за обещание оформить временную непригодность к службе и снять с розыска военнообязанного.
В Ивано-Франковской области задержали сотрудника ТЦК, который за 1500 долларов обещал временную непригодность к военной службе. Об этом сообщает полиция региона.

Управление СБУ в Ивано-Франковской области подчеркнуло, что это лицо является начальником одного из подразделений районного центра комплектования и депутатом Надворнянского городского совета.

Установлено, что фигурант, злоупотребляя служебным положением, предложил военнообязанному жителю области снять его с розыска.

Кроме того, должностное лицо обещало обеспечить беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии с последующим оформлением документов о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

За свои «услуги» фигурант требовал 1500 долларов. Во время личной встречи с мужчиной злоумышленник получил часть суммы.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств и часть незаконно полученных средств.

Фигурант задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Судом избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые вероятно причастны к преступной деятельности, а также проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

