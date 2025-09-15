Практика судів
Брав хабарі за «тимчасову непридатність» до армії — на Прикарпатті затримали депутата, що працює в ТЦК

15:06, 15 вересня 2025
Посадовця ТЦК затримали під час отримання частини хабаря за обіцянку оформити тимчасову непридатність до служби та зняти з розшуку військовозобов’язаного.
На Івано-Франківщині затримали співробітника ТЦК, який за 1500 доларів обіцяв тимчасову непридатність до військової служби. Про це повідомляє поліція регіону.

Управління СБУ в Івано-Франківській області підкреслило, що ця особа є начальником одного з підрозділів районного центру комплектування та депутатом Надвірнянської міської ради.

Встановлено, що фігурант, зловживаючи службовим становищем, запропонував військовозобов’язаному мешканцю області зняти його з розшуку.

Окрім цього, посадовець обіцяв забезпечити безперешкодне проходження військово-лікарської комісії з подальшим оформленням документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За свої «послуги» фігурант вимагав 1500 доларів. Під час особистої зустрічі з чоловіком зловмисник отримав частину суми.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили низку речових доказів та частину незаконно отриманих коштів.

Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Судом обрано запобіжний  захід-тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які ймовірно причетні  до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів.

