Может восприниматься как давление — омбудсмен Ивановская объяснила, будут ли в Украине «языковые патрули»

13:36, 15 сентября 2025
Елена Ивановская: Государство вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому нет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что внедрение «языковых патрулей» пока остается предметом обсуждения. Она подчеркнула, что чрезмерно жесткие методы контроля за соблюдением языкового законодательства могут вызвать у общества ощущение принуждения или давления. Об этом она рассказала в интервью «Главком».

Ивановская отметила, что недавно провела ряд встреч с представителями различных групп активистов. Некоторые из их идей были переданы в профильный комитет Верховной Рады, который разрабатывает изменения в языственное законодательство.

Однако, по её мнению, не все предложенные инициативы возможно реализовать на данном этапе. Среди них — предложение создать в Украине языковой патруль.

«Лично я не представляю, как сейчас донести такую инициативу до общества, значительная часть которого травмирована войной. Многие люди по разным причинам не имели возможности выучить украинский язык. При этом государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не располагает достаточными возможностями для полноценного обеспечения языковых программ. В таких условиях внедрение контрольных механизмов, в том числе языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию. Хотя часть общества убеждена, что именно такие решительные меры — в частности, крупные штрафы и патрулирование — могли бы решить все языковые вопросы», — добавила Ивановская.

