Може сприйматися як тиск — омбудсменка Івановська пояснила, чи будуть в Україні «мовні патрулі»

Олена Івановська: Держава змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм.

Фото: Офіс Уповноваженого із захисту державної мови

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що впровадження «мовних патрулів» поки що залишається предметом обговорення. Вона підкреслила, що надмірно жорсткі методи контролю за дотриманням мовного законодавства можуть викликати в суспільстві відчуття примусу чи тиску. Про це вона розповіла у інтерв’ю "Главком".

Івановська зазначила, що нещодавно провела низку зустрічей з представниками різних груп активістів. Деякі з їхніх ідей передали до профільного комітету Верховної Ради, що опрацьовує зміни до мовного законодавства.

Однак, на її думку, не всі запропоновані ініціативи наразі можливо реалізувати. Серед таких – пропозиція створити в Україні мовний патруль.

«Особисто я не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною. Багато людей з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. При цьому держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм. У таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію. Хоча частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи — зокрема, великі штрафи й патрулювання — могли б вирішити всі мовні питання», — додала Івановська.

