В Дии ошибочно указали Константиновку как часть России

В Дии объяснили, что ошибка была вызвана неправильной записью в реестре.

В мобильном приложении «Дия» в свидетельстве о рождении одного из пользователей город Константиновка Донецкой области был ошибочно обозначен как часть Российской Федерации. Об этом сообщил пользователь социальной сети X, опубликовав скриншот с актовой записью, где указано: «Место рождения: Российская Федерация, Донецкая область, город Константиновка».

Команда «Дії» оперативно отреагировала на ситуацию, объяснив, что ошибка возникла из-за неточности, допущенной регистратором Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС) при внесении архивной актовой записи в реестр. Именно на основе этих данных формируются документы в приложении. «Мы уже выяснили, что ошибку допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которого генерируются актовые записи в мобильном приложении», — отметили представители «Дії» в комментарии под постом Соколова.

В «Дії» отметили, что команда НАИС активно устраняет ошибку, чтобы обеспечить правильное отображение данных в «Дії» и предотвратить аналогичные инциденты в будущем.

