У Дії помилково вказали Костянтинівку як частину Росії

В Дії пояснили, що помилку спричинив неправильний запис у реєстрі.

У мобільному застосунку «Дія» у свідоцтві про народження одного з користувачів місто Костянтинівка Донецької області було помилково позначене як частина Російської Федерації. Про це повідомив користувач соціальної мережі X, опублікувавши скріншот із актовим записом, де вказано: «Місце народження: російська федерація, Донецька область, місто Костянтинівка».

Команда «Дії» оперативно відреагувала на ситуацію, пояснивши, що помилка виникла через неточність, допущену реєстратором Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) під час внесення архівного актового запису до реєстру. Саме на основі цих даних формуються документи в застосунку. «Ми вже з'ясували, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку», – зазначили представники «Дії» у коментарі під дописом Соколова.

У Дії зазначили, що команда НАІС активно усуває помилку, щоб забезпечити правильне відображення даних у «Дії» та запобігти аналогічним інцидентам у майбутньому.

