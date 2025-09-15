В Батуми задержали Саймона Леваева, о котором Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder»

Адвокат заявляет, что его клиент свободно путешествовал по миру, а основания для задержания не разглашаются.

Фото: jpost

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В грузинском городе Батуми правоохранители задержали Саймона Леваева, известного благодаря документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder». Инцидент произошел утром, сразу после прибытия мужчины в аэропорт Батуми. Пока причины ареста остаются неизвестными даже для его адвоката, сообщает Jerusalem Post.

Леваев, настоящее имя которого Шимон Егуда Хают, родился в израильском городе Бней-Брак и приобрел сомнительную известность как мошенник, обманывавший женщин через приложение для знакомств Tinder. По данным расследования, обнародованного в документальном фильме Netflix, он представлялся наследником алмазной империи Левиевых, обещая своим жертвам роскошную жизнь, включавшую частные перелеты, проживание в элитных отелях и дорогие автомобили. После завоевания доверия Леваев убеждал женщин переводить ему значительные суммы денег, ссылаясь на вымышленные чрезвычайные ситуации, в частности угрозы его безопасности.

Адвокат Леваева в комментарии израильскому изданию Walla отметил: «Я общался с ним утром после задержания, но мы до сих пор не знаем, почему его арестовали. Он свободно путешествовал по миру, и это задержание стало неожиданностью». Юрист подчеркнул, что пока правоохранители не предоставили никаких объяснений относительно оснований ареста.

Саймон Леваев уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и судов. В ноябре 2024 года его бывшая знакомая Ирен Транова подала против него иск на сумму 414 000 шекелей. Женщина утверждает, что в октябре 2022 года одолжила Леваеву более 144 000 шекелей, которые он обещал вернуть, но так и не сделал этого. Транова предоставила запись разговора, в которой Леваев уверял ее в возврате средств, однако, по ее словам, эти обещания оказались пустыми, что привело к значительным финансовым трудностям для истицы.

Кроме того, в марте 2024 года уголовное заявление против Леваева подали Ефрем и Руфи Левиевы Елизаровы. Руфи, дочь известного бизнесмена Льва Левиева, вместе с членами своей семьи обвинила мошенника в том, что он использовал их фамилию для создания ложной репутации, нанеся ущерб их деловой и личной чести. Во время судебных слушаний Леваев решил представлять себя самостоятельно, проводя перекрестный допрос свидетелей без привлечения адвоката.

На данный момент правоохранительные органы Грузии не предоставили официальных комментариев относительно задержания Леваева, а его адвокат продолжает выяснять детали дела. История «афериста из Tinder» продолжает привлекать внимание общественности, вызывая дискуссии о мошенничестве в онлайн-знакомствах и его последствиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.