У Батумі затримали Саймона Леваєва, про якого Netflix зняв документальний фільм «Аферист із Tinder»

Адвокат заявляє, що його клієнт вільно подорожував світом, а підстави для затримання не розголошуються.

У грузинському місті Батумі правоохоронці затримали Саймона Леваєва, відомого завдяки документальному фільму Netflix «Аферист із Tinder». Інцидент стався вранці, одразу після прибуття чоловіка в аеропорт Батумі. Наразі причини арешту залишаються невідомими навіть для його адвоката, повідомляє Jerusalem Post.

Леваєв, справжнє ім’я якого Шимон Єгуда Хают, народився в ізраїльському місті Бней-Брак і здобув сумнівну популярність як шахрай, який обманював жінок через додаток для знайомств Tinder. За даними розслідування, оприлюдненого в документальному фільмі Netflix, він представлявся спадкоємцем діамантової імперії Левієвих, обіцяючи своїм жертвам розкішне життя, що включало приватні перельоти, проживання в елітних готелях і дорогі автомобілі. Після завоювання довіри Леваєв переконував жінок переказувати йому значні суми грошей, посилаючись на вигадані надзвичайні ситуації, зокрема загрози його безпеці.

Адвокат Леваєва в коментарі ізраїльському виданню Walla зазначив: «Я спілкувався з ним вранці після затримання, але ми досі не знаємо, чому його арештували. Він вільно подорожував світом, і це затримання стало несподіванкою». Юрист підкреслив, що наразі правоохоронці не надали жодних пояснень щодо підстав арешту.

Саймон Леваєв уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів і судів. У листопаді 2024 року його колишня знайома Ірен Транова подала проти нього позов на суму 414 000 шекелів. Жінка стверджує, що в жовтні 2022 року позичила Леваєву понад 144 000 шекелів, які він обіцяв повернути, але так і не зробив цього. Транова надала запис розмови, в якій Леваєв запевняв її у поверненні коштів, однак, за її словами, ці обіцянки виявилися порожніми, що призвело до значних фінансових труднощів для позивачки.

Крім того, у березні 2024 року кримінальну заяву проти Леваєва подали Єфрем та Руфі Левієви Єлізарови. Руфі, дочка відомого бізнесмена Лева Левієва, разом із членами своєї родини звинуватила шахрая в тому, що він використовував їхнє прізвище для створення фальшивої репутації, завдавши шкоди їхній діловій і особистій честі. Під час судових слухань Леваєв вирішив представляти себе самостійно, проводячи перехресний допит свідків без залучення адвоката.

Наразі правоохоронні органи Грузії не надали офіційних коментарів щодо затримання Леваєва, а його адвокат продовжує з’ясовувати деталі справи. Історія «афериста з Tinder» продовжує привертати увагу громадськості, викликаючи дискусії про шахрайство в онлайн-знайомствах і його наслідки.

