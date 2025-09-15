С 2027 года ВНО станет обязательным для четвероклассников

Апробацию нового формата аттестации проведут уже весной 2026 года.

Начиная с 2027 года, государственная итоговая аттестация (ГИА) для учеников 4 классов в Украине будет проводиться в формате внешнего независимого оценивания (ВНО) и станет обязательной для всех школьников начальной школы. Такое решение утверждено приказом Министерства образования и науки Украины. Для подготовки к нововведению в 2026 году состоится апробация ГИА, в которой примут участие около 10 тысяч учеников.

Согласно плану, подготовка к внедрению нового формата аттестации начнется уже в 2025/2026 учебном году. В частности, в период с февраля по апрель 2026 года будет разработана специальная онлайн-платформа для проведения тестирования. Эта платформа будет передана Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО), который будет отвечать за организацию и проведение ВНО для четвероклассников.

Финансирование новой системы аттестации учеников начальной школы будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

