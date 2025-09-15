Практика судов
На Сумщине россияне ударили ракетами по людям, которые собирали урожай — 12 раненых и уничтожена техника

23:55, 15 сентября 2025
В результате ракетного удара по агропредприятию ранены 12 работников и повреждены около 30 единиц сельхозтехники.
В ночь на 15 сентября российские войска нанесли ракетный удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Боромлянской громаде Ахтырского района Сумской области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Согласно данным следствия, около 23:00 оккупанты выпустили как минимум две ракеты. В результате атаки ранения получили 12 работников, которые именно занимались сбором урожая.

Повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Прокуроры Ахтырской окружной прокуратуры вместе с правоохранителями документируют последствия обстрела. Начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

