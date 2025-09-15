На Сумщині росіяни вдарили ракетами по людях, які збирали врожай — 12 поранених і знищена техніка

Унаслідок ракетного удару по агропідприємству поранено 12 працівників та пошкоджено близько 30 одиниць сільгосптехніки.

У ніч на 15 вересня російські війська завдали ракетного удару по території сільськогосподарського підприємства в Боромлянській громаді Охтирського району Сумської області. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 23:00 окупанти випустили щонайменше дві ракети. Внаслідок атаки поранення отримали 12 працівників, які саме збирали врожай.

Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

Прокурори Охтирської окружної прокуратури разом із правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

