В Укрэнерго рассказали, будут ли отключения света зимой

Укрэнерго назвало условие отсутствия отключений света во время отопительного сезона.

Если по энергосистеме не будет массированной атаки, Украина сможет пройти отопительный сезон без ограничений электроэнергии для потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго изданию "Укринформ".

"В целом энергосистема планово готовится к зиме, но ее успешная работа будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ. Как будет действовать враг зимой и с какой силой ожидать обстрелов мы сейчас не можем предсказать. Но точно знаем, что должны быть готовы к любым сценариям", - подчеркнула пресс-служба.

В компании сообщили, что Украине удалось частично восстановить утраченные мощности поколения и отремонтировать поврежденные элементы системы передачи. На стабилизацию энергосистемы также влияют новые объекты распределенной генерации — как уже подключенные к сети, так и резервные, которые используются бизнесом для автономного питания.

"По данным компаний, производящих электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост этого вида генерации в Украине в 2025 году по состоянию на начало сентября составил более 200%", - отметили в Укрэнерго.

Оператор энергосистемы планирует привлекать все доступные источники генерации и возможности, предоставляемые коммерческим обменом электроэнергией с соседними европейскими странами.

