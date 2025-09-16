В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла взимку

Укренерго назвало умову відсутності відключень світла під час опалювального сезону.

Якщо по енергосистемі не буде масованих атак, Україна зможе пройти опалювальний сезон без обмежень електроенергії для споживачів. Про це повідомили в Укренерго виданню «Укрінформ».

"В цілому енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота буде залежати від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт. Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів ми нині не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - наголосили представники НЕК.

У компанії повідомили, що Україні вдалося частково відновити втрачені потужності генерації та відремонтувати пошкоджені елементи системи передачі. На стабілізацію енергосистеми також впливають нові об'єкти розподіленої генерації — як ті, що вже підключені до мережі, так і резервні, які використовуються бізнесом для автономного живлення.

"За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні в 2025 році станом на початок вересня склав понад 200%", - зазначили в Укренерго.

Оператор енергосистеми планує залучати всі доступні джерела генерації та можливості, які надає комерційний обмін електроенергією з сусідніми європейськими країнами.

