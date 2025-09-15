Практика судов
2,8 трлн гривен на оборону и 50% повышение зарплат учителям – Правительство одобрило проект Госбюджета-2026

18:49, 15 сентября 2025
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что все ресурсы направляются на безопасность, образование, медицину и восстановление.
Кабмин одобрило проект Государственного бюджета на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, подчеркнув, что приоритетом бюджета является поддержка Сил обороны и социальная устойчивость страны.

«Сейчас вся Украина должна быть в Армии или для Армии. Это отражает и государственный бюджет 2026 года», — подчеркнула Свириденко.

Основные финансовые показатели

Проект Госбюджета-2026 предусматривает общие расходы на уровне 4,8 трлн грн, что на 415 млрд грн больше, чем в 2025 году. Доходы запланированы на уровне 2,826 трлн грн, что составляет рост на 446,8 млрд грн (+18,8% по сравнению с предыдущим годом). Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, что на 3,9 процентных пункта ниже, чем в 2025 году. Для покрытия дефицита Украина потребует 2,079 трлн грн внешнего финансирования.

Приоритеты бюджета

Оборона и безопасность: На Силы обороны выделено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), что на 168,6 млрд грн больше, чем в 2025 году. Средства пойдут на денежное обеспечение военных, поддержку их семей, усиление противовоздушной обороны, а также разработку и производство украинского оружия, в частности дронов. Отдельно предусмотрено не менее 44,3 млрд грн на создание боеприпасов, ракет, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники.

Образование: На образование запланировано 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 года). В бюджете предусмотрено повышение зарплат педагогов на 50% в два этапа: 30% с 1 января 2026 года и 20% с 1 сентября 2026 года. С 1 октября 2026 года 4,4 млн школьников 1–11 классов будут получать бесплатное питание. Также вдвое вырастут стипендии для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.

Наука: Финансирование науки составит 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн до 2025 года). Средства пойдут на поддержку проектов молодых ученых, создание центров оборонных исследований, финансирование лучших научных учреждений и разработок по заказу бизнеса.

Здравоохранение: На медицинскую сферу выделено 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 года). Зарплаты врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медиков в прифронтовых регионах вырастут до 35 тыс. грн благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн. Граждане получат доступ к бесплатным лекарствам для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических болезней. Новая программа «Чекап 40+» предусматривает 10 млрд грн на комплексный скрининг здоровья для граждан в возрасте от 40 лет, с акцентом на диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психического здоровья.

Пенсионное обеспечение: На пенсии выделено 1,027 трлн грн (+123,4 млрд грн до 2025 года) с учетом индексации выплат.

Социальная сфера: На социальные программы предусмотрено 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 года). Средства пойдут на поддержку внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью, протезирование, программы «єЯсла» и «Пакунок школяра». Новое направление — 24,5 млрд грн на поддержку демографического развития, в частности дородовую помощь, единовременные выплаты при рождении ребенка и поддержку семей с детьми до года.

Ветеранская политика: На интеграцию ветеранов в общество предусмотрено 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн до 2025 года). Средства пойдут на компенсацию жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп, поддержку ветеранских пространств, работу специалистов по сопровождению и 0,8 млрд грн на стоматологические услуги для ветеранов.

Регионы: Доходы региональных бюджетов составят 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн к 2025 году), из них 289,3 млрд грн — межбюджетные трансферты из госбюджета.

Поддержка бизнеса: На программы поддержки бизнеса выделено 41,5 млрд грн, включая кредиты по программе «5-7-9%», «єОселя», создание индустриальных парков и гранты для производителей. Продолжается финансирование программы Brave1 для оборонных технологий.

Агропромышленный комплекс: На аграрный сектор предусмотрено 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 года), включая гранты, компенсацию процентов по кредитам и 200 млн грн на поддержку оросительных систем.

Культура: На культурные инициативы выделено 4,7 млрд грн для создания контента, направленного на укрепление национальной идентичности и популяризацию Украины в мире.

Публичные инвестиции: На восстановление и модернизацию страны запланировано 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 года).

Кабинет Министров Украины госбюджет Юлия Свириденко

