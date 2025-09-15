Практика судів
2,8 трлн гривень на оборону та 50% підвищення зарплат вчителям – Уряд схвалив проект Держбюджету-2026

18:49, 15 вересня 2025
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що усі ресурси спрямовуються на безпеку, освіту, медицину та відновлення.
2,8 трлн гривень на оборону та 50% підвищення зарплат вчителям – Уряд схвалив проект Держбюджету-2026
Кабмін схвалив проект Державного бюджету на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, наголосивши, що пріоритетом бюджету є підтримка Сил оборони та соціальна стійкість країни.

«Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026», – наголосила Свириденко.

Основні фінансові показники

Проєкт Держбюджету-2026 передбачає загальні видатки на рівні 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Доходи заплановані на рівні 2,826 трлн грн, що становить зростання на 446,8 млрд грн (+18,8% порівняно з попереднім роком). Дефіцит бюджету прогнозується на рівні 18,4% ВВП, що на 3,9 відсоткових пункти нижче, ніж у 2025 році. Для покриття дефіциту Україна потребуватиме 2,079 трлн грн зовнішнього фінансування.

Пріоритети бюджету

Оборона та безпека: На Сили оборони виділено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Кошти підуть на грошове забезпечення військових, підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, а також розробку та виробництво української зброї, зокрема дронів. Окремо передбачено щонайменше 44,3 млрд грн на створення боєприпасів, ракет, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки.

Освіта: На освіту заплановано 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року). У бюджеті передбачено підвищення зарплат педагогів на 50% у два етапи: 30% з 1 січня 2026 року та 20% з 1 вересня 2026 року. З 1 жовтня 2026 року 4,4 млн школярів 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування. Також удвічі зростуть стипендії для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Наука: Фінансування науки складе 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн до 2025 року). Кошти підуть на підтримку проєктів молодих учених, створення центрів оборонних досліджень, фінансування найкращих наукових установ і розробок на замовлення бізнесу.

Охорона здоров’я: На медичну сферу виділено 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). Зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медиків у прифронтових регіонах зростуть до 35 тис. грн завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн. Громадяни отримають доступ до безкоштовних ліків для лікування серцево-судинних захворювань, діабету та інших хронічних хвороб. Нова програма «Чекап 40+» передбачає 10 млрд грн на комплексний скринінг здоров’я для громадян віком від 40 років, з акцентом на діагностику серцево-судинних хвороб, діабету та психічного здоров’я.

Пенсійне забезпечення: На пенсії виділено 1,027 трлн грн (+123,4 млрд грн до 2025 року) з урахуванням індексації виплат.

Соціальна сфера: На соціальні програми передбачено 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року). Кошти підуть на підтримку внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, протезування, програми «єЯсла» та «Пакунок школяра». Новий напрям — 24,5 млрд грн на підтримку демографічного розвитку, зокрема допологову допомогу, одноразові виплати при народженні дитини та підтримку сімей із дітьми до року.

Ветеранська політика: На інтеграцію ветеранів у суспільство передбачено 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн до 2025 року). Кошти підуть на компенсацію житла для ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп, підтримку ветеранських просторів, роботу фахівців із супроводу та 0,8 млрд грн на стоматологічні послуги для ветеранів.

Регіони: Доходи регіональних бюджетів складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 року), з них 289,3 млрд грн — міжбюджетні трансферти з держбюджету.

Підтримка бізнесу: На програми підтримки бізнесу виділено 41,5 млрд грн, включаючи кредити за програмою «5-7-9%», «єОселя», створення індустріальних парків і гранти для виробників. Продовжується фінансування програми Brave1 для оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс: На аграрний сектор передбачено 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року), включаючи гранти, компенсацію відсотків за кредитами та 200 млн грн на підтримку зрошувальних систем.

Культура: На культурні ініціативи виділено 4,7 млрд грн для створення контенту, спрямованого на зміцнення національної ідентичності та популяризацію України у світі.

Публічні інвестиції: На відновлення та модернізацію країни заплановано 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

