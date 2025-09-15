Украина завершила скрининг с ЕС по аграрной политике – первые результаты

Украина представила 28 блоков реформ в аграрном секторе.

Фото: me.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой завершила скрининговые встречи с Европейской Комиссией в Брюсселе. Обсуждения касались переговорного раздела 11 «Сельское хозяйство и развитие сельских территорий».

В состав делегации вошел заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык. В течение трех дней украинские представители представили 28 тематических блоков, охватывающих реформы в сельском хозяйстве, прогресс в цифровизации, механизмы государственной поддержки, рыночное регулирование и развитие аграрного сектора. Эти презентации продемонстрировали готовность Украины к интеграции в общую аграрную политику Европейского Союза.

В частности, украинская сторона представила уровень соответствия национального законодательства нормам acquis ЕС в следующих сферах: горизонтальные вопросы (финансовые и административные структуры), сельскохозяйственные рынки, политика качества, органическое производство и продвижение аграрной продукции. В ходе дискуссий делегация предоставила исчерпывающие разъяснения по выполненной работе, что получило положительную оценку от представителей Европейской Комиссии.

По словам Дениса Башлика, эти встречи подчеркнули значительный прогресс Украины в приближении к стандартам ЕС, но в то же время указали на значительный объем работы, который еще предстоит выполнить. «Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти по этому пути», — отметил Башлык.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.