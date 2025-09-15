Україна завершила скринінг з ЄС щодо аграрної політики – перші результати

Україна представила 28 блоків реформ у аграрному секторі.

Фото: me.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська делегація на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою завершила скринінгові зустрічі з Європейською Комісією в Брюсселі. Обговорення стосувалися переговорного розділу 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

До складу делегації увійшов заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик. Протягом трьох днів українські представники презентували 28 тематичних блоків, що охоплюють реформи в сільському господарстві, прогрес у цифровізації, механізми державної підтримки, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору. Ці презентації продемонстрували готовність України до інтеграції в спільну аграрну політику Європейського Союзу.

Зокрема, українська сторона представила рівень відповідності національного законодавства нормам acquis ЄС у таких сферах: горизонтальні питання (фінансові та адміністративні структури), сільськогосподарські ринки, політика якості, органічне виробництво та просування аграрної продукції. Під час дискусій делегація надала вичерпні роз’яснення щодо виконаної роботи, що отримало позитивну оцінку від представників Європейської Комісії.

За словами Дениса Башлика, ці зустрічі підкреслили значний прогрес України в наближенні до стандартів ЄС, але водночас вказали на значний обсяг роботи, який ще належить виконати. «Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом», — зазначив Башлик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.