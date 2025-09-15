Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Україна завершила скринінг з ЄС щодо аграрної політики – перші результати

19:39, 15 вересня 2025
Україна представила 28 блоків реформ у аграрному секторі.
Україна завершила скринінг з ЄС щодо аграрної політики – перші результати
Фото: me.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська делегація на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою завершила скринінгові зустрічі з Європейською Комісією в Брюсселі. Обговорення стосувалися переговорного розділу 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

До складу делегації увійшов заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик. Протягом трьох днів українські представники презентували 28 тематичних блоків, що охоплюють реформи в сільському господарстві, прогрес у цифровізації, механізми державної підтримки, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору. Ці презентації продемонстрували готовність України до інтеграції в спільну аграрну політику Європейського Союзу.

Зокрема, українська сторона представила рівень відповідності національного законодавства нормам acquis ЄС у таких сферах: горизонтальні питання (фінансові та адміністративні структури), сільськогосподарські ринки, політика якості, органічне виробництво та просування аграрної продукції. Під час дискусій делегація надала вичерпні роз’яснення щодо виконаної роботи, що отримало позитивну оцінку від представників Європейської Комісії.

За словами Дениса Башлика, ці зустрічі підкреслили значний прогрес України в наближенні до стандартів ЄС, але водночас вказали на значний обсяг роботи, який ще належить виконати. «Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом», — зазначив Башлик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції