Ольга Стефанишина приступила к работе в должности посла Украины в США

Фото: Х / Olga Stefanishyna

Ольга Стефанишина официально приступила к работе в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом она сообщила, отметив, что свой первый день на новой должности начала с минуты молчания в честь украинских защитников, отдавших жизнь за свободу и независимость страны.

«Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность — защищаем суверенитет, укрепляем партнерские отношения и стремимся к справедливому и прочному миру», — подчеркнула Стефанишина.

