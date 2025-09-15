Ольга Стефанішина почала роботу на посаді посла України у США

Стефанішина офіційно розпочала дипломатичну місію у США як посол України.

Фото: Х / Olga Stefanishyna

Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки. Про це вона повідомила, зазначивши, що свій перший день на новій посаді розпочала з хвилини мовчання на честь українських захисників, які віддали життя за свободу та незалежність країни.

«Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру», — підкреслила Стефанішина.

