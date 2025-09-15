Практика судов
Кабмин провел кадровые перестановки в Минобороны, Минсоцполитики и Госгеокадастре

21:03, 15 сентября 2025
В частности, назначены новый госсекретарь Минобороны и заместитель Минсоцполитики.
Кабмин принял ряд кадровых решений, касающихся увольнений и назначений в ключевых государственных ведомствах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Увольнения

Правительство прекратило полномочия нескольких должностных лиц:

  • Ирина Постоловская уволена с должности заместителя министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции.
  • Иван Сопига отстранен от должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
  • Вита Шаповалова уволена с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.
  • Дмитрий Макаренко уволен с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Назначения

В то же время Кабмин одобрил новые назначения:

  • Иван Сопига получил должность заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
  • Максим Малашкин назначен государственным секретарем Министерства обороны Украины.
  • Дмитрий Макаренко стал председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

