Кабмин провел кадровые перестановки в Минобороны, Минсоцполитики и Госгеокадастре

В частности, назначены новый госсекретарь Минобороны и заместитель Минсоцполитики.

Кабмин принял ряд кадровых решений, касающихся увольнений и назначений в ключевых государственных ведомствах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Увольнения

Правительство прекратило полномочия нескольких должностных лиц:

Ирина Постоловская уволена с должности заместителя министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции.

Иван Сопига отстранен от должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Вита Шаповалова уволена с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

Дмитрий Макаренко уволен с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Назначения

В то же время Кабмин одобрил новые назначения:

Иван Сопига получил должность заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

Максим Малашкин назначен государственным секретарем Министерства обороны Украины.

Дмитрий Макаренко стал председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

