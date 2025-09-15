Кабмин провел кадровые перестановки в Минобороны, Минсоцполитики и Госгеокадастре

21:03, 15 сентября 2025
В частности, назначены новый госсекретарь Минобороны и заместитель Минсоцполитики.
Кабмин принял ряд кадровых решений, касающихся увольнений и назначений в ключевых государственных ведомствах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Увольнения
Правительство прекратило полномочия нескольких должностных лиц:
- Ирина Постоловская уволена с должности заместителя министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции.
- Иван Сопига отстранен от должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
- Вита Шаповалова уволена с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.
- Дмитрий Макаренко уволен с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Назначения
В то же время Кабмин одобрил новые назначения:
- Иван Сопига получил должность заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
- Максим Малашкин назначен государственным секретарем Министерства обороны Украины.
- Дмитрий Макаренко стал председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.