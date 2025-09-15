Кабмін провів кадрові перестановки в Міноборони, Мінсоцполітики та Держгеокадастру

Зокрема, призначено нового держсекретаря Міноборони та заступника Мінсоцполітики.

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, які стосуються звільнень і призначень у ключових державних відомствах. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнення

Уряд припинив повноваження кількох посадовців:

Ірину Постоловську звільнено з посади заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.

звільнено з посади заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції. Івана Сопігу усунуто з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

усунуто з посади державного секретаря Міністерства оборони України. Віту Шаповалову звільнено з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.

звільнено з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України. Дмитра Макаренка звільнено з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Призначення

Водночас Кабмін схвалив нові призначення:

Іван Сопіга отримав посаду заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

отримав посаду заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. Максим Малашкін призначений державним секретарем Міністерства оборони України.

призначений державним секретарем Міністерства оборони України. Дмитро Макаренко став Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

