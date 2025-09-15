Кабмін провів кадрові перестановки в Міноборони, Мінсоцполітики та Держгеокадастру

21:03, 15 вересня 2025
Зокрема, призначено нового держсекретаря Міноборони та заступника Мінсоцполітики.
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, які стосуються звільнень і призначень у ключових державних відомствах. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнення
Уряд припинив повноваження кількох посадовців:
- Ірину Постоловську звільнено з посади заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.
- Івана Сопігу усунуто з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
- Віту Шаповалову звільнено з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.
- Дмитра Макаренка звільнено з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Призначення
Водночас Кабмін схвалив нові призначення:
- Іван Сопіга отримав посаду заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
- Максим Малашкін призначений державним секретарем Міністерства оборони України.
- Дмитро Макаренко став Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
