Война закончится через 60–90 дней, если Европа введет пошлины для покупателей нефти из РФ — Скотт Бессент

Война в Украине может закончиться за 60–90 дней, если Европа введет существенные вторичные тарифы для стран, которые покупают российскую нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Reuters.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней, поскольку это лишит Москву основного источника доходов», - заявил Бессент.

Бессент подчеркнул, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от продажи нефти.

«Мы ожидаем, что европейцы сейчас сделают свою часть работы, и мы не движемся вперед без европейцев», — сказал он.

Министр раскритиковал европейские страны, которые продолжают закупать российскую нефть или нефтепродукты, переработанные в Индии из российского сырья, и заявил, что они помогают финансировать войну.

Он также отметил, что США уже ввели тарифы на индийские товары из-за закупки российской нефти, что привело к «существенному прогрессу» в переговорах с Нью-Дели.

Бессент заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для усиления санкций против российских компаний, таких как «Роснефть» и «Лукойл». Он также упомянул о возможности использования замороженных российских суверенных активов на сумму $300 млрд. По его словам, эти средства можно было бы использовать как залог для кредита Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз 17 сентября не представит 19-й пакет санкций против России.

