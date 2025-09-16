Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить мита для покупців нафти з РФ — Скотт Бессент

Скотт Бессент вважає, що із санкціями Європи проти покупців російської нафти, війна закінчилася б за 60 або 90 днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Війна в Україні може закінчитися за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Reuters.

«Я гарантую вам, що якщо Європа введе суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів, оскільки це позбавить Москву основного джерела доходів», - заявив Бессент.

Бессент підкреслив, що європейські країни мають взяти на себе більш активну роль у скороченні доходів Росії від продажу нафти.

«Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців», – сказав він.

Бессент розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, та заявив, що вони допомагають фінансувати війну.

Міністр також підкреслив, що США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти, що призвело до «суттєвого прогресу» в переговорах з Нью-Делі.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, таких як «Роснефть» і «Лукойл». Він також згадав про можливість використання заморожених російських суверенних активів на суму $300 млрд. За його словами, ці кошти можна було б використати як заставу для кредиту Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз 17 вересня не представить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.