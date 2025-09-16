Практика судів
  1. В Україні

Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить мита для покупців нафти з РФ — Скотт Бессент

10:36, 16 вересня 2025
Скотт Бессент вважає, що із санкціями Європи проти покупців російської нафти, війна закінчилася б за 60 або 90 днів.
Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить мита для покупців нафти з РФ — Скотт Бессент
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Війна в Україні може закінчитися за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Reuters.

«Я гарантую вам, що якщо Європа введе суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів, оскільки це позбавить Москву основного джерела доходів», - заявив Бессент.

Бессент підкреслив, що європейські країни мають взяти на себе більш активну роль у скороченні доходів Росії від продажу нафти.

«Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців», – сказав він.

Бессент розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, та заявив, що вони допомагають фінансувати війну.

Міністр також підкреслив, що США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти, що призвело до «суттєвого прогресу» в переговорах з Нью-Делі.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, таких як «Роснефть» і «Лукойл». Він також згадав про можливість використання заморожених російських суверенних активів на суму $300 млрд. За його словами, ці кошти можна було б використати як заставу для кредиту Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз 17 вересня не представить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції