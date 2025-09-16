Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 57 прокуроров со статусом инвалидности

Руслан Кравченко сообщил, что проверка статусов инвалидности в прокуратуре завершилась десятками увольнений.

В Украине идет проверка обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам органов прокуратуры. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, подчеркнув, что возобновление доверия к системе правосудия начинается с изменений внутри самой системы.

По его словам, инициированная в июле проверка находится на личном контроле руководства Офиса Генерального прокурора.

На сегодня результаты проверки таковы:

из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности,

56 прокуроров покинули административные должности,

в рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.

