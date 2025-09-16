Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності

Руслан Кравченко повідомив, що перевірка статусів інвалідності у прокуратурі завершилася десятками звільнень.

В Україні триває перевірка обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам органів прокуратури. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, наголосивши, що відновлення довіри до системи правосуддя починається зі змін усередині самої системи.

За його словами, ініційована в липні перевірка перебуває на особистому контролі керівництва Офісу Генерального прокурора.

Станом на сьогодні результати перевірки такі:

з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності,

56 прокурорів залишили адміністративні посади,

у розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.

