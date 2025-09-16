Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності

В Україні триває перевірка обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам органів прокуратури. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, наголосивши, що відновлення довіри до системи правосуддя починається зі змін усередині самої системи.
За його словами, ініційована в липні перевірка перебуває на особистому контролі керівництва Офісу Генерального прокурора.
Станом на сьогодні результати перевірки такі:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.