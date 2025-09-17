Выплата недополученной льготы на коммунальные услуги в связи со смертью льготника — что следует знать

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются конкретному гражданину, который имеет на это право. Но бывают случаи, когда льготник умирает, а на его счету остаётся невыплаченная сумма. В такой ситуации возникает вопрос — кто может получить эти средства и в каком порядке осуществляется выплата недополученной льготы.
Пенсионный фонд поясняет, что в соответствии с пунктом 14-1 Порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа в денежной форме, утверждённого постановлением Кабинета Министров от 17.04.2019 № 373 “Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа в денежной форме”, предоставление льготы прекращается по причинам, делающим её невозможной, в частности в случае смерти льготника с месяца, следующего за месяцем наступления указанного события.
В случае смерти льготника, которому льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг были начислены в денежной наличной форме, члены семьи умершего, на которых распространялись льготы, могут получить невыплаченные ему средства.
К членам семьи льготника относятся:
– жена (муж);
– их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
– неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
– лицо, которое проживает вместе с инвалидом войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что инвалид войны не состоит в браке;
– нетрудоспособные родители;
– лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживающее вместе с ним.
Недополученные средства в связи со смертью льготника могут получить только члены семьи, на которых распространялись льготы. То есть, недополученная сумма льготы может быть выплачена другому члену семьи, который был включён в состав домохозяйства при назначении помощи.
Выплата осуществляется по письменному обращению члена семьи, поданному не позднее даты окончания бюджетного периода, то есть до завершения календарного года, в котором умер льготник.
Выплата в порядке наследования сумм назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя льготы законодательством не предусмотрена.
Документы, которые необходимо предоставить:
– заявление установленной формы,
– свидетельство о смерти льготника,
– паспорт гражданина Украины, РНОКПП,
– справку с реквизитами счёта, открытого в банковском учреждении.
Для получения невыплаченных сумм в связи со смертью льготника необходимо обратиться лично в любой сервисный центр ПФУ независимо от места регистрации/проживания либо средствами почтовой связи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.