Практика судів
  1. В Україні

Виплата недоотриманої пільги на комунальні послуги у зв’язку зі смертю пільговика — що слід знати

07:18, 17 вересня 2025
Недоотримані кошти у зв’язку зі смертю пільговика можуть отримати тільки члени сім’ї, на яких поширювалися пільги.
Виплата недоотриманої пільги на комунальні послуги у зв’язку зі смертю пільговика — що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються конкретному громадянину, який має на це право. Але бувають випадки, коли пільговик помирає, а на його рахунку залишається невиплачена сума. У такій ситуації постає питання — хто може отримати ці кошти та в якому порядку здійснюється виплата недоотриманої пільги.

Пенсійний фонд пояснює, що відповідно до пункту 14-1 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скріпленого газу у грошовій формі”, надання пільги припиняється з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події.

У разі смерті пільговика, якому пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховано у грошовій готівковій формі, члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати невиплачені йому кошти.

До членів сім’ї пільговика, належать:

 дружина (чоловік);

– їхні неповнолітні діти (до 18 років);

– неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

– особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

– непрацездатні батьки;

– особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Недоотримані кошти у зв’язку зі смертю пільговика можуть отримати тільки члени сім’ї, на яких поширювалися пільги. Тобто, недоотримана сума пільги може бути виплачена іншому члену сім’ї, який був включений до складу домогосподарства під час призначення допомоги.

Виплата здійснюється за письмовим зверненням члена сім’ї, поданим не пізніше дати закінчення бюджетного періоду, тобто до завершення календарного року, в якому помер пільговик.

Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача пільги, законодавством не передбачена.

Документи, які необхідно надати:

 заяву встановленої форми,

 свідоцтво про смерть пільговика,

 паспорт громадянина України, РНОКПП,

 довідку з реквізитами рахунку, відкритому в банківській установі.

Для отримання невиплачених сум у зв’язку зі смертю пільговика необхідно звернутися особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації/проживання або засобами поштового зв’язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пільги комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді