Виплата недоотриманої пільги на комунальні послуги у зв’язку зі смертю пільговика — що слід знати

Недоотримані кошти у зв’язку зі смертю пільговика можуть отримати тільки члени сім’ї, на яких поширювалися пільги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються конкретному громадянину, який має на це право. Але бувають випадки, коли пільговик помирає, а на його рахунку залишається невиплачена сума. У такій ситуації постає питання — хто може отримати ці кошти та в якому порядку здійснюється виплата недоотриманої пільги.

Пенсійний фонд пояснює, що відповідно до пункту 14-1 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скріпленого газу у грошовій формі”, надання пільги припиняється з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події.

У разі смерті пільговика, якому пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховано у грошовій готівковій формі, члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати невиплачені йому кошти.

До членів сім’ї пільговика, належать:

– дружина (чоловік);

– їхні неповнолітні діти (до 18 років);

– неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

– особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

– непрацездатні батьки;

– особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Недоотримані кошти у зв’язку зі смертю пільговика можуть отримати тільки члени сім’ї, на яких поширювалися пільги. Тобто, недоотримана сума пільги може бути виплачена іншому члену сім’ї, який був включений до складу домогосподарства під час призначення допомоги.

Виплата здійснюється за письмовим зверненням члена сім’ї, поданим не пізніше дати закінчення бюджетного періоду, тобто до завершення календарного року, в якому помер пільговик.

Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача пільги, законодавством не передбачена.

Документи, які необхідно надати:

– заяву встановленої форми,

– свідоцтво про смерть пільговика,

– паспорт громадянина України, РНОКПП,

– довідку з реквізитами рахунку, відкритому в банківській установі.

Для отримання невиплачених сум у зв’язку зі смертю пільговика необхідно звернутися особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації/проживання або засобами поштового зв’язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.