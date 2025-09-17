Практика судов
  1. В Украине

Из-за российского обстрела УЗ ввела изменения в движении пригородных и международных поездов

08:40, 17 сентября 2025
Атака на подстанции вызвала задержки поездов Укрзализныци, задействованы резервные тепловозы.
Из-за российского обстрела УЗ ввела изменения в движении пригородных и международных поездов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за вражеской атаки на электрические подстанции в Украине Укрзализныця сообщила о задержках пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях. Для обеспечения перевозок задействовано 20 резервных тепловозов, а часть рейсов следует по измененным маршрутам.

Для безопасности пассажиров диспетчеры Укрзализныци останавливали поезда на безопасном расстоянии от зон поражения. Полный перечень задержек доступен на официальном портале компании. Укрзализныця подчеркнула, что, несмотря на сложности, все пассажиры будут перевезены.

Что касается международных сообщений, в частности в Хелме и Перемышле, Укрзализныця активно сотрудничает с диспетчерскими службами иностранных железных дорог. Компания координирует пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, путешествующих за границу.

В пригородном сообщении также ожидаются задержки и временные изменения маршрутов. В частности, утром 17 сентября 2025 года невозможно выполнить следующие рейсы:

  • №6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;
  • №6503 Знаменка — Мироновка;
  • №6331 Знаменка — Помощная;
  • №6332 Колосовка — Знаменка (сокращено до станции Кропивницкий);
  • №6036 Помощная — Знаменка (сокращено до станции Сахарная).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Укрзализныця обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение

Кабмин решил прописать создание проектных групп в министерствах в законопроекте о бюджете, а не на уровне подзаконных актов.

В 2026 году в госорганах, где провели классификацию должностей, определенные спецзаконами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов не применяются — проект бюджета

Как объясняет правительство, это означает «продолжение в 2026 году оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, на условиях, введенных в 2024–2025 годах»

В Украине насчитывается 768 тысяч неисполненных решений суда по соцвыплатам, на исполнение которых нужно выплатить 85,6 млрд грн

Также в правительстве назвали фискальным риском рост объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что может быть обусловлено демобилизацией в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения.

Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді