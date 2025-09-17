Из-за российского обстрела УЗ ввела изменения в движении пригородных и международных поездов

Атака на подстанции вызвала задержки поездов Укрзализныци, задействованы резервные тепловозы.

Из-за вражеской атаки на электрические подстанции в Украине Укрзализныця сообщила о задержках пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях. Для обеспечения перевозок задействовано 20 резервных тепловозов, а часть рейсов следует по измененным маршрутам.

Для безопасности пассажиров диспетчеры Укрзализныци останавливали поезда на безопасном расстоянии от зон поражения. Полный перечень задержек доступен на официальном портале компании. Укрзализныця подчеркнула, что, несмотря на сложности, все пассажиры будут перевезены.

Что касается международных сообщений, в частности в Хелме и Перемышле, Укрзализныця активно сотрудничает с диспетчерскими службами иностранных железных дорог. Компания координирует пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, путешествующих за границу.

В пригородном сообщении также ожидаются задержки и временные изменения маршрутов. В частности, утром 17 сентября 2025 года невозможно выполнить следующие рейсы:

№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;

№6503 Знаменка — Мироновка;

№6331 Знаменка — Помощная;

№6332 Колосовка — Знаменка (сокращено до станции Кропивницкий);

№6036 Помощная — Знаменка (сокращено до станции Сахарная).

