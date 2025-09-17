Из-за российского обстрела УЗ ввела изменения в движении пригородных и международных поездов

Из-за вражеской атаки на электрические подстанции в Украине Укрзализныця сообщила о задержках пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях. Для обеспечения перевозок задействовано 20 резервных тепловозов, а часть рейсов следует по измененным маршрутам.
Для безопасности пассажиров диспетчеры Укрзализныци останавливали поезда на безопасном расстоянии от зон поражения. Полный перечень задержек доступен на официальном портале компании. Укрзализныця подчеркнула, что, несмотря на сложности, все пассажиры будут перевезены.
Что касается международных сообщений, в частности в Хелме и Перемышле, Укрзализныця активно сотрудничает с диспетчерскими службами иностранных железных дорог. Компания координирует пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, путешествующих за границу.
В пригородном сообщении также ожидаются задержки и временные изменения маршрутов. В частности, утром 17 сентября 2025 года невозможно выполнить следующие рейсы:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.