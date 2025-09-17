Практика судів
Через російський обстріл УЗ ввела зміни в русі приміських та міжнародних поїздів

08:40, 17 вересня 2025
Атака на підстанції спричинила затримки поїздів Укрзалізниці, задіяно резервні тепловози.
Через ворожу атаку на електричні підстанції в Україні Укрзалізниця повідомила про затримки пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках. Для забезпечення перевезень залучено 20 резервних тепловозів, а частина рейсів прямує зміненими маршрутами.

Для безпеки пасажирів диспетчери Укрзалізниці зупиняли поїзди на безпечній відстані від зон ураження. Повний перелік затримок доступний на офіційному порталі компанії. Укрзалізниця підкреслила, що, попри складнощі, усі пасажири будуть перевезені.

Щодо міжнародних сполучень, зокрема в Хелмі та Перемишлі, Укрзалізниця активно співпрацює з диспетчерськими службами іноземних залізниць. Компанія координує пересадки, очікування поїздів і прискорений прикордонний контроль, щоб мінімізувати незручності для пасажирів, які подорожують за кордон.

У приміському сполученні також очікуються затримки та тимчасові зміни маршрутів. Зокрема, вранці 17 вересня 2025 року неможливо виконати наступні рейси:

  • №6501/6592 Знам’янка — ім. Шевченка — Черкаси;
  • №6503 Знам’янка — Миронівка;
  • №6331 Знам’янка — Помічна;
  • №6332 Колосівка — Знам’янка (скорочено до станції Кропивницький);
  • №6036 Помічна — Знам’янка (скорочено до станції Сахарна).

