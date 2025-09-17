В 400 метрах от хранилища топлива Запорожской АЭС упал снаряд – МАГАТЭ

МАГАТЭ призывает прекратить обстрелы, пока не стало слишком поздно.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о новых обстрелах в районе временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые создают серьезную угрозу ядерной безопасности.

Согласно данным МАГАТЭ, несколько артиллерийских снарядов попали в территорию за пределами площадки Запорожской АЭС. Один из них разорвался примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива станции, вызвав возгорание растительности. Мониторинговая миссия МАГАТЭ, находящаяся на объекте, сообщила о звуках стрельбы и дыме, поднимавшемся недалеко от территории станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжением военных действий вблизи Запорожской АЭС. «Как я уже говорил вчера на Генеральной конференции МАГАТЭ, военные действия все еще угрожают Запорожской атомной электростанции. То, что когда-то было практически немыслимым — обстрелы или другая военная деятельность вблизи крупных ядерных объектов, — стало обычным явлением во время этой ужасной войны. Я неоднократно призывал к максимальной военной сдержанности вблизи атомных электростанций, и я снова призываю к этому сегодня. Это должно прекратиться, пока не поздно», — подчеркнул Гросси.

МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации на ЗАЭС, призывая все стороны избегать действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям для ядерной безопасности в регионе и за его пределами.

