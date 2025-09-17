Практика судів
За 400 метрів від сховища палива Запорізької АЕС упав снаряд – МАГАТЕ

13:40, 17 вересня 2025
МАГАТЕ закликає зупинити обстріли, поки не стало запізно.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про нові обстріли в районі тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що створюють серйозну загрозу ядерній безпеці.

Згідно з даними МАГАТЕ, кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами майданчика Запорізької АЕС. Один із них розірвався приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції, спричинивши займання рослинності. Моніторингова місія МАГАТЕ, яка перебуває на об’єкті, повідомила про звуки стрілянини та дим, що підіймався неподалік від території станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість через продовження військових дій поблизу Запорізької АЕС. «Як я вже казав учора на Генеральній конференції МАГАТЕ, військові дії все ще загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись було практично немислимим — обстріли чи інша військова діяльність поблизу великих ядерних об’єктів, — стало звичайним явищем під час цієї жахливої ​​війни. Я неодноразово закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних електростанцій, і я знову закликаю до цього сьогодні. Це має припинитися, поки не пізно», — наголосив Гроссі.

МАГАТЕ продовжує моніторинг ситуації на ЗАЕС, закликаючи всі сторони уникати дій, які можуть призвести до катастрофічних наслідків для ядерної безпеки в регіоні та за його межами.

