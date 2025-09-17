40 млрд грн на «Сделано в Украине» и 1,8 млрд грн на запуск Американо-украинского фонда восстановления — проект Госбюджета-2026

Проект госбюджета-2026 также предусматривает более 13 млрд на АПК и 6,3 млрд — на защиту окружающей среды.

Правительство одобрило и передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства сообщило, что в сфере ответственности ведомства проект бюджета предусматривает продолжение финансирования программ, направленных на развитие внутреннего производства, агросектора и защиту окружающей среды.

В 2026 году будет сохранено финансирование программ, объединенных экономической политикой «Сделано в Украине». В министерстве напомнили, что программы в рамках этой политики направлены на развитие украинского производства, экспорта и создание условий для привлечения инвестиций. Финансируются они как за счет государственного бюджета, так и из внебюджетных источников. В проекте Госбюджета-2026 на программы в рамках «Сделано в Украине» предусмотрено 40 млрд грн. В частности, на:

Госпрограмму доступных кредитов «5-7-9%» — 18 млрд грн.

Ипотечную программу «Е-Оселя» — 15 млрд грн.

Гранты на развитие перерабатывающей промышленности и гранты на восстановление после обстрелов;

поддержку индустриальных парков;

поддержку проектов со значительными инвестициями;

компенсацию 25% за приобретение украинской сельхозтехники;

компенсацию 15% за приобретение украинской техники и оборудования;

микрогранты «Собственное дело».

Впервые за последние годы предусмотрены средства на поддержку экспорта, в частности на организацию национальных стендов Украины на международных выставках.

Проект бюджета также содержит расходы на запуск Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления (1,8 млрд грн).

На программы в сфере сельского хозяйства в 2026 году правительство предлагает направить 13,1 млрд грн. В частности, на:

разминирование сельхозземель и восстановление их экономического использования — 1 млрд грн;

поддержку развития орошения — 197 млн грн;

компенсацию фермерам, пострадавшим от засухи;

поддержку прифронтовых регионов (бюджетная дотация на гектар);

строительство овоще- и фруктохранилищ;

компенсацию строительства молочных товарных ферм;

развитие агрострахования;

поддержку малых фермеров.

На защиту окружающей среды проектом Госбюджета-2026 предусмотрено 6,3 млрд грн. Из них, в частности на:

сохранение природно-заповедного фонда и природоохранные мероприятия — 1,2 млрд грн;

развитие водного хозяйства — 2,5 млрд грн;

развитие минерально-сырьевой базы, запуск программ геологоразведки — 187 млн грн;

экоконтроль — 567 млн грн;

ведение лесного хозяйства, охрана и восстановление леса — 302 млн грн.

Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в бюджете на 2026 год уделят особое внимание защите окружающей среды и сохранению природных ресурсов.

«6,3 млрд грн будет направлено на природоохранные мероприятия, развитие водного хозяйства, лесное восстановление и экологический контроль. В то же время мы инвестируем в геологоразведку и развитие минерально-сырьевой базы — чтобы использовать ресурсы государства не только бережно, но и эффективно, создавая базу для современной аграрной и промышленной политики», — сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение.

