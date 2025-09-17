40 млрд грн на «Сделано в Украине» и 1,8 млрд грн на запуск Американо-украинского фонда восстановления — проект Госбюджета-2026

Правительство одобрило и передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.
Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства сообщило, что в сфере ответственности ведомства проект бюджета предусматривает продолжение финансирования программ, направленных на развитие внутреннего производства, агросектора и защиту окружающей среды.
В 2026 году будет сохранено финансирование программ, объединенных экономической политикой «Сделано в Украине». В министерстве напомнили, что программы в рамках этой политики направлены на развитие украинского производства, экспорта и создание условий для привлечения инвестиций. Финансируются они как за счет государственного бюджета, так и из внебюджетных источников. В проекте Госбюджета-2026 на программы в рамках «Сделано в Украине» предусмотрено 40 млрд грн. В частности, на:
Впервые за последние годы предусмотрены средства на поддержку экспорта, в частности на организацию национальных стендов Украины на международных выставках.
Проект бюджета также содержит расходы на запуск Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления (1,8 млрд грн).
На программы в сфере сельского хозяйства в 2026 году правительство предлагает направить 13,1 млрд грн. В частности, на:
На защиту окружающей среды проектом Госбюджета-2026 предусмотрено 6,3 млрд грн. Из них, в частности на:
Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в бюджете на 2026 год уделят особое внимание защите окружающей среды и сохранению природных ресурсов.
«6,3 млрд грн будет направлено на природоохранные мероприятия, развитие водного хозяйства, лесное восстановление и экологический контроль. В то же время мы инвестируем в геологоразведку и развитие минерально-сырьевой базы — чтобы использовать ресурсы государства не только бережно, но и эффективно, создавая базу для современной аграрной и промышленной политики», — сказал он.
