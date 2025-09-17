40 млрд грн на «Зроблено в Україні» та 1,8 млрд грн на запуск Американсько-українського фонду відбудови — проект Держбюджету-2026

Проєкт держбюджету-2026 передбачає також понад 13 млрд на АПК і 6,3 млрд — на захист довкілля.

Уряд ухвалив та передав на розгляд Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило, що в сфері відповідальності відомства проект бюджету передбачає продовження фінансування програм, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва, агросектору та захист довкілля.

У 2026 році буде збережено фінансування програм, об’єднаних економічною політикою «Зроблено в Україні». У міністерстві нагадали, що програми в межах політики спрямовані на розвиток українського виробництва, експорту та створення умов для залучення інвестицій. Фінансуються вони, як коштом державного бюджету, так і з позабюджетних джерел. В проекті Держбюджету-2026 на програми в межах «Зроблено в Україні» передбачено 40 млрд грн. Зокрема на:

Держпрограму доступних кредитів «5-7-9%» — 18 млрд грн.

Іпотечну програму «Є-Оселя» — 15 млрд грн.

Гранти на розвиток переробної промисловості та гранти на відновлення після обстрілів;

підтримку індустріальних парків;

підтримку проєктів зі значними інвестиціями;

компенсацію 25% за придбання української с/г техніки;

компенсацію 15% за придбання української техніки та обладнання

мікрогранти «Власна справа».

Вперше за останні роки передбачені кошти на підтримку експорту, зокрема на організацію національних стендів України на міжнародних виставках.

Проект бюджету також містить видатки на запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (1,8 млрд грн).

На програми у сфері сільського господарства в 2026 році Уряд пропонує спрямувати 13,1 млрд грн. Зокрема на:

Розмінування с/г земель та відновлення їх економічного використання — 1 млрд грн;

підтримку розвитку зрошення — 197 млн грн;

компенсацію фермерам, які постраждали від посухи;

підтримку прифронтових регіонів (бюджетна дотація на гектар);

будівництво овоче- та фруктосховищ;

компенсацію будівництва молочних товарних ферм;

розвиток агрострахування;

підтримку малих фермерів.

На захист довкілля проектом Держбюджету-2026 передбачено 6,3 млрд грн. З них, зокрема на:

збереження природозаповідного фонду та природоохоронні заходи — 1,2 млрд грн;

розвиток водного господарства — 2,5 млрд грн;

розвиток мінерально-сировинної бази, запуск програм геологорозвідки — 187 млн грн;

екоконтроль — 567 млн грн);

ведення лісового господарства, охорона і відновлення лісу — 302 млн грн.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що у бюджеті на 2026 рік приділять особливу увагу захисту довкілля та збереженню природних ресурсів.

«6,3 млрд грн буде спрямовано на природоохоронні заходи, розвиток водного господарства, лісове відновлення та екологічний контроль. Водночас ми інвестуємо в геологорозвідку та розвиток мінерально-сировинної бази — аби використовувати ресурси держави не лише ощадливо, але й ефективно, створюючи базу для сучасної аграрної та промислової політики», – сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду.

