ВПЛ получат «седьмую» выплату, но есть условие

Кабмин изменил порядок помощи внутренне перемещенным лицам.

Кабинет Министров предоставит дополнительную разовую выплату 2 000 грн к пособию на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Сейчас пособие на проживание выплачивается в течение 6 месяцев, но теперь появляется дополнительная «седьмая» выплата. Ее смогут получить только те переселенцы трудоспособного возраста, которые после переезда официально работали или зарегистрировались как ФОП и продолжали это делать все 6 месяцев.

