ВПО отримають «сьому» виплату, але є умова

Кабмін змінив порядок допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Кабінет міністрів надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Наразі допомога на проживання виплачується протягом 6 місяців, але тепер з’являється додаткова «сьома» виплата. Її зможуть отримати лише ті переселенці працездатного віку, які після переїзду офіційно працювали чи зареєструвалися ФОП і продовжували це робити всі 6 місяців.

