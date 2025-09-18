Практика судов
Кабмин упростил доступ ветеранов к спортивным протезам

11:09, 18 сентября 2025
Отныне ветераны смогут получать спортивный протез без дополнительных справок – как для участия в соревнованиях, так и для тренировок или личной реабилитации.
Фото: suspilne.media
Кабинет Министров Украины упростил процедуры получения спортивных протезов военнослужащими и ветеранами. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

Ранее, чтобы получить спортивный протез, участники боевых действий должны были подтверждать участие в соревнованиях, включенных в государственные или региональные календарные планы. Для этого требовалось множество справок и согласований от министерств, спортивных федераций или органов местной власти.

«Новая постановка отменяет эти бюрократические требования», – подчеркнули в ведомстве.

Теперь ветераны смогут получить спортивный протез без дополнительных справок – как для участия в соревнованиях, так и для тренировок или личной реабилитации. Это решение имеет несколько ключевых последствий:

  • сокращение бюрократических барьеров;
  • равный доступ к спортивному протезированию для всех ветеранов;
  • усиление реабилитационного и социального эффекта;
  • минимизация коррупционных рисков.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул: «Для нас важно, чтобы спорт и физическая активность стали доступными каждому ветерану. Это не привилегия для избранных, а часть системы реабилитации, которая помогает восстанавливать не только физическую форму, но и внутреннюю силу. Мы хотим, чтобы каждый боец, потерявший конечность, имел реальный шанс вернуться к активной жизни – без лишних барьеров и долгих бюрократических процедур».

