Кабмін спростив доступ ветеранів до спортивних протезів

Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок, як для участі у змаганнях, так і для тренувань чи особистої реабілітації.

Кабінет Міністрів України спростив процедури отримання спортивних протезів військовослужбовцями та ветеранами. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Раніше, щоб отримати спортивний протез, учасники бойових дій мали доводити участь у змаганнях, включених до державних або регіональних календарних планів. Для цього були потрібні численні довідки та погодження від міністерств, спортивних федерацій чи органів місцевої влади.

«Нова постанова скасовує ці бюрократичні вимоги», - підкреслили у відомстві.

зменшення бюрократичних бар’єрів;

рівний доступ до спортивного протезування для всіх ветеранів;

посилення реабілітаційного та соціального ефекту;

мінімізація корупційних ризиків.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив: «Для нас важливо, щоб спорт і фізична активність стали доступними кожному ветерану. Це не привілей для обраних, а частина системи реабілітації, що допомагає відновлювати не лише фізичну форму, а й внутрішню силу. Ми хочемо, щоб кожен боєць, який втратив кінцівку, мав реальний шанс повернутися до активного життя – без зайвих бар’єрів і довгих бюрократичних процедур».

