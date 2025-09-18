Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, может ли женщина открыть больничный по беременности и родам, находясь за границей

21:48, 18 сентября 2025
Женщина, которая находится за границей, может открыть больничный по беременности и родам дистанционно, обратившись к врачу онлайн и предоставив копии медицинских документов.
Женщины, которые временно находятся за границей, часто сталкиваются с трудностями при оформлении больничного в связи с беременностью и родами. В Украине порядок предоставления такого листка нетрудоспособности чётко урегулирован законодательством и требует подтверждения состояния здоровья от медицинских учреждений. Однако ситуация осложняется, когда будущая мама находится за пределами страны.

В Пенсионном фонде объяснили, предоставляют ли больничный по беременности и родам, если женщина временно за границей.

Отмечается, что основанием для назначения пособия по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности (ч. 1 ст. 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

На период действия военного положения и в течение трёх месяцев со дня его прекращения или отмены, формирование медицинских заключений по категории «Беременность и роды» женщинам, которым предоставляются медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях, может осуществляться врачом без личного осмотра пациентки — в частности путём консультирования, опроса или обмена информацией с использованием технических средств электронных коммуникаций, с соответствующей записью в Реестре медицинских записей, записей о направлениях и рецептах в электронной системе здравоохранения.

Медицинское заключение с установленной отметкой о временной нетрудоспособности, которая возникла за границей, формируется врачом, с которым у пациента заключена декларация о выборе врача, предоставляющего первичную медицинскую помощь, на основании медицинских записей, внесённых врачом, в соответствии с переведёнными на государственный язык и удостоверенными в установленном законодательством порядке медицинскими документами, подтверждающими временную нетрудоспособность, в том числе по категории «Беременность и роды».

Таким образом, листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами застрахованному лицу, находящемуся за границей, формируется на основании дистанционного обращения с помощью технических средств электронных коммуникаций к врачу, находящемуся на подконтрольной Украине территории, и копий медицинских документов, которые являются основанием для формирования медицинского заключения по категории «Беременность и роды».

Пособие по беременности и родам предоставляется в случае, если обращение за его назначением поступило не позднее шести календарных месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

