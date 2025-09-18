У Пенсійному фонді пояснили, чи може жінка відкрити лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами, перебуваючи за кордоном

Жінка, яка перебуває за кордоном, може відкрити лікарняний по вагітності та пологах дистанційно, звернувшись до лікаря онлайн і надавши копії медичних документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жінки, які тимчасово перебувають за кордоном, часто стикаються з труднощами щодо оформлення лікарняного у зв’язку з вагітністю та пологами. В Україні порядок надання такого листка непрацездатності чітко врегульований законодавством та потребує підтвердження стану здоров’я від медичних закладів. Проте ситуація ускладнюється, коли майбутня мама перебуває за межами країни.

У Пенсійному фонді пояснили, чи надають лікарняний по вагітності та пологах, якщо жінка тимчасово за кордоном.

Зазначається, що підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності (ч.1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування, формування медичних висновків за категорією «Вагітність та пологи» жінкам, яким надаються медичні послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах, може здійснюватися лікарем без особистого огляду пацієнки — зокрема шляхом консультування, опитування або обміну інформацією за допомогою технічних засобів електронних комунікацій, з відповідним записом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, яка виникла за кордоном, формується лікарем, із яким у пацієнта укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу на підставі медичних записів, внесених лікарем, відповідно до перекладених на державну мову та засвідчених в установленому законодавством порядку медичних документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність, зокрема за категорією «Вагітність та пологи».

Отже, листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі, що перебуває за кордоном, формується на підставі дистанційного звернення за допомогою технічних засобів електронних комунікацій до лікаря, який знаходиться на підконтрольній Україні території, та копій медичних документів, що є підставою для формування медичного висновку за категорією «Вагітність та пологи».

Допомога по вагітності та пологах здійснюється у разі, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.