В Минобороны сообщили алгоритм создания и внедрения нарукавных знаков в ВСУ

В Вооруженных силах Украины создание и утверждение нарукавных знаков происходит по четко установленному алгоритму. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Алгоритм гарантирует, что каждый нарукавный знак:
«Реализация этого алгоритма обеспечивает формирование идентичности подразделений, повышает морально-психологический дух военнослужащих и способствует развитию военной культуры в Вооруженных силах Украины», — подчеркнули в ведомстве.
1. Нормативная база
Процедура создания и утверждения нарукавных знаков регулируется «Методическими рекомендациями по отдельным вопросам развития и внедрения военной символики в Вооруженных силах Украины», утвержденными Министром обороны Украины 14 января 2020 года.
2. Подача ходатайства
Право на собственный нарукавный знак имеет каждая отдельная воинская часть, орган военного управления, высшее военное учебное заведение, учреждение или организация.
Для разработки нарукавного знака командир (начальник, директор) направляет в Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины ходатайство о разработке.
К ходатайству прилагается информационная справка, которая содержит:
3. Предварительное рассмотрение
Ходатайство с приложениями рассматривается в установленный срок (до 10 дней). На этом этапе проверяется:
4. Разработка эскиза
После положительного решения группа специалистов (историки, художники, технологи) создает эскиз нарукавного знака и предварительно согласовывает его с соответствующей воинской частью или органом военного управления.
Принципы разработки:
5. Экспертиза и согласование
Эскиз передается на рассмотрение экспертного совета по военной символике, в состав которого входят историки, художники и технологи.
6. Утверждение
Окончательное решение принимает Министр обороны Украины или Главнокомандующий ВСУ, в зависимости от подчинения воинской части. Только после этого нарукавный знак приобретает официальный статус.
7. Использование
Утвержденный нарукавный знак становится обязательным для военнослужащих соответствующего подразделения. Согласно приказу Минобороны Украины №606 от 20 ноября 2017 года использование официально неустановленных образцов военной символики в ВСУ запрещается.
«Нарукавный знак — это не только элемент обмундирования. Это часть боевой идентичности подразделения в военной среде мира, символ преемственности традиций и проявление военной культуры. Его создание является составной частью морально-психологического обеспечения и информационной обороны государства», — отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.
