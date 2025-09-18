В Минобороны сообщили алгоритм создания и внедрения нарукавных знаков в ВСУ

Опубликована пошаговая инструкция по подаче заявки на разработку нарукавного знака.

В Вооруженных силах Украины создание и утверждение нарукавных знаков происходит по четко установленному алгоритму. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Алгоритм гарантирует, что каждый нарукавный знак:

отражает уникальную историю и боевой путь подразделения;

соблюдает единый художественный стиль и цветовую гамму соответствующего вида или рода войск;

создается на основе общепринятых правил геральдики с учетом украинского наследия, после чего согласовывается заранее определенной комиссией, в состав которой входят историки, технологи, художники; во время этого процесса поддерживается связь с соответствующей частью для предварительного согласования и затем подается на утверждение высшему руководству.

«Реализация этого алгоритма обеспечивает формирование идентичности подразделений, повышает морально-психологический дух военнослужащих и способствует развитию военной культуры в Вооруженных силах Украины», — подчеркнули в ведомстве.

1. Нормативная база

Процедура создания и утверждения нарукавных знаков регулируется «Методическими рекомендациями по отдельным вопросам развития и внедрения военной символики в Вооруженных силах Украины», утвержденными Министром обороны Украины 14 января 2020 года.

2. Подача ходатайства

Право на собственный нарукавный знак имеет каждая отдельная воинская часть, орган военного управления, высшее военное учебное заведение, учреждение или организация.

Для разработки нарукавного знака командир (начальник, директор) направляет в Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины ходатайство о разработке.

К ходатайству прилагается информационная справка, которая содержит:

исторические сведения;

упрощенную организационную структуру;

пункт постоянной дислокации;

вид и тип принадлежности в/ч, ее подчинение и специфику деятельности;

при наличии могут указываться пожелания по нарукавному знаку в графическом или текстовом виде.

3. Предварительное рассмотрение

Ходатайство с приложениями рассматривается в установленный срок (до 10 дней). На этом этапе проверяется:

соответствие предложения требованиям геральдики и символики;

отсутствие дублирования уже утвержденных нарукавных знаков;

соблюдение единого художественного стиля;

отсутствие плагиата.

4. Разработка эскиза

После положительного решения группа специалистов (историки, художники, технологи) создает эскиз нарукавного знака и предварительно согласовывает его с соответствующей воинской частью или органом военного управления.

Принципы разработки:

соответствие историческим традициям и региональным особенностям;

использование определенной цветовой гаммы для вида или рода войск;

подчеркивание специфики деятельности воинской части или органа управления;

простота и выразительность элементов;

запрет на использование надписей, букв, цифр и перегрузку композиции.

5. Экспертиза и согласование

Эскиз передается на рассмотрение экспертного совета по военной символике, в состав которого входят историки, художники и технологи.

6. Утверждение

Окончательное решение принимает Министр обороны Украины или Главнокомандующий ВСУ, в зависимости от подчинения воинской части. Только после этого нарукавный знак приобретает официальный статус.

7. Использование

Утвержденный нарукавный знак становится обязательным для военнослужащих соответствующего подразделения. Согласно приказу Минобороны Украины №606 от 20 ноября 2017 года использование официально неустановленных образцов военной символики в ВСУ запрещается.

«Нарукавный знак — это не только элемент обмундирования. Это часть боевой идентичности подразделения в военной среде мира, символ преемственности традиций и проявление военной культуры. Его создание является составной частью морально-психологического обеспечения и информационной обороны государства», — отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

