В Донецкой области трое детей после смерти бабушки больше года находились без присмотра — за ними ухаживал 10-летний брат

Трое родных братьев, двое из которых прикованы к постели по болезни, остались сами после смерти бабушки.

В Донецкой области расследуется возможное бездействие соцслужб, в результате чего трое детей более года были без надлежащего ухода. Об этом сообщили в прокуратуре.

Речь идет о трех братьях из Покровского района, которые, вероятно, остались без должной опеки после смерти бабушки. Двое из них – 13-летние дети с тяжелым генетическим заболеванием, прикованные к постели.

Проверяется информация о том, что более года единственным, кто за ними ухаживал - был 10-летний младший брат, который якобы собственными силами кормил, поел и ухаживал за мальчиками, а во время обстрелов - самостоятельно спускал их в подвал.

По данным медиков, дети попали в благотворительный центр в крайне тяжелом состоянии: истощенные, с многочисленными нелеченными травмами и без необходимой медицинской помощи.

Начато досудебное расследование.

