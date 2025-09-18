Практика судів
На Донеччині троє дітей після смерті бабусі понад рік перебували без догляду — за ними доглядав 10-річний брат

22:00, 18 вересня 2025
Троє рідних братів, двоє з яких прикуті до ліжка через хворобу, залишилися самі після смерті бабусі.
Фото: прокуратура
На Донеччині розслідується можлива бездіяльність соцслужб, внаслідок чого троє дітей понад рік були без належного догляду. Про це повідомили у прокуратурі.

Йдеться про трьох братів із Покровського району, які імовірно залишилися без належного піклування після смерті бабусі. Двоє з них - 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка.

Перевіряється інформація про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав - був 10-річний молодший брат, який нібито власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів - самостійно спускав їх до підвалу.

За даними медиків, діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.

Розпочато досудове розслідування.

