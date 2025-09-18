В Ирпене мужчина угрожал гранатой бывшей девушке — хотел отобрать подаренный телефон

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении злоумышленнику, угрожавшему гранатой девушке.

В Киевской области, в городе Ирпень, 28-летний мужчина ворвался в помещение одного из заведений и, угрожая гранатой, пытался отобрать у бывшей девушки мобильный телефон. Об этом сообщает полиция области.

С заявлением в полицию обратилась сотрудница местного салона красоты. По данным следствия, злоумышленник требовал вернуть телефон, который ранее сам подарил женщине.

На место оперативно прибыли правоохранители и задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

