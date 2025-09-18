В Ірпені чоловік погрожував гранатою колишній дівчині — хотів відібрати подарований телефон

Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який погрожував гранатою дівчині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині у місті Ірпінь 28-річний чоловік увірвався до приміщення одного із закладів і, погрожуючи гранатою, намагався відібрати у колишньої дівчини мобільний телефон. Про це повідомляє поліція області.

Із заявою до поліції звернулася працівниця місцевого салону краси. За даними слідства, зловмисник вимагав повернути телефон, який сам раніше подарував жінці.

На місце оперативно прибули правоохоронці та затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.