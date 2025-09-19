В Днепре задержали бывшего командира воинской части за организацию схемы дезертирства военных за границу

Майора ВСУ задержали в игорном заведении с $3,8 тысячами, которые он еще не успел потратить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре задержали бывшего командира воинской части, который организовал преступную схему по пособничеству в дезертирстве.

По данным ГБР, организатором схемы оказался офицер ВСУ, который также является фигурантом дела о фиктивной службе депутата Днепропетровского областного совета. За денежное вознаграждение он помогал военнослужащим бежать из воинской части. Ему помогали двое гражданских лиц, которые отвечали за финансовые расчеты и транспортировку клиентов.

В одном из эпизодов злоумышленники организовали побег военнослужащего из части в Каменском районе Днепропетровской области. Соучастница офицера заверила клиента, что побег пройдет без последствий, а полная стоимость услуги составила 14 тысяч долларов США. 9 сентября другой участник схемы забрал военного из части и привез в Днепр, где тот передал 7 тысяч долларов в качестве части оплаты. Остальную сумму он должен был уплатить перед выездом в Европу, куда входила помощь с незаконным пересечением границы. Фигуранты также проинструктировали военного обратиться в местную полицию за границей для регистрации в качестве беженца. План был сорван правоохранителями.

Организатор схемы ранее способствовал фиктивной службе депутата Днепропетровского облсовета. За это суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате имущества (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины), назначив наказание с испытательным сроком на 3 года. После этого его отстранили от должности, понизили в звании с подполковника до майора, а с апреля 2025 года он находился в распоряжении командира части. Однако офицер продолжил преступную деятельность.

Задержание произошло в игорном заведении Днепра, где майор регулярно проводил время. Во время обыска у него изъяли 3,8 тысячи долларов США, которые он не успел потратить. Прокуратура подала ходатайство о содержании его под стражей без возможности внесения залога. Двух сообщников также задержали.

Майору и его сообщнице предъявлены подозрения в препятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и пособничестве в дезертирстве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Всем троим инкриминируют эти преступления, за которые предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Правоохранители проверяют другие эпизоды их деятельности и возможную причастность других офицеров воинской части. Показания ключевой очевидицы, установленной ГБР, подтвердили преступную деятельность организатора.

Фото: ГБР

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.